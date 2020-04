O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconheceu nesta quinta-feira que o distanciamento físico "é quase impossível" nos países pobres, agora atingidos pela pandemia da Covid-19, por isso apelou aos seus respectivos governos para que fossem cautelosos na imposição de confinamentos.

As autoridades "devem considerar que, em alguns países e comunidades, as ordens para ficar em casa podem não ser práticas e até causar danos involuntários", disse Tedros, durante reunião semanal com missões diplomáticas internacionais em Genebra, na Suíça, para analisar a resposta global a Covid-19.

"Milhões de pessoas em todo o mundo precisam trabalhar todos os dias para poder colocar um prato na mesa e não podem ficar em casa durante muito tempo sem assistência", afirmou o diretor, manifestando sua preocupação com episódios de violência registrados em várias partes do mundo por causa das restrições.

Tedros acrescentou que a pandemia está obrigando crianças a ficarem sem aulas, "colocando algumas delas em maior risco de abuso", e privando muitos menores de frequentar escolas, que costumam ser o principal acesso a alimentos e cuidados de saúde.

O chefe da OMS disse aos diplomatas que, com quase 2 milhões de casos globais e mais de 123 mil mortes, o aumento de vítimas permanece "trágico e alarmante", embora alguns dos países mais afetados mostrem sinais encorajadores de um declínio da doença.

Isso levou muitos governos a considerarem a suspensão das restrições sociais e econômicas impostas para conter a pandemia, "algo que todos nós queremos, mas deve ser feito com cuidado", alertou.