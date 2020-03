O número de novos casos de Covid-19 registrados diariamente continua a aumentar, e nas últimas 24 horas foram diagnosticados 66 mil positivos, o que representa um recorde, elevando o total global para 693.224 contagiados, segundo dados da Organização Mundial da Saúde divulgados nesta segunda-feira.

No ritmo atual, que mostra uma tendência de aceleração, o mundo deverá chegar a 1 milhão de afetados ainda nesta semana.

A quantidade de mortos pela pandemia, que já afeta mais de 200 países e territórios do planeta, subiu para 33.106, três mil a mais do que no dia anterior, conforme as estatísticas da entidade.

De acordo com dados de diversas autoridades de saúde dos países afetados, dois países superaram a marca de 100 mil contagiados: Estados Unidos (145 mil) e Itália (101 mil). No entanto, a Itália registrou nesta segunda-feira o número mais baixo de novos casos diários (4.050) das duas últimas semanas.

A Espanha, com mais de 5 mil novas infecções nas últimas 24 horas, se tornou o terceiro país com mais casos (85 mil), após superar os 81 mil da China hoje.

A OMS informou nesta segunda-feira que já arrecadou US$ 622 milhões dos US$ 675 milhões que havia solicitado há dois meses para financiar um plano estratégico de preparação e resposta contra a pandemia.