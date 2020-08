O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, declarou nesta sexta-feira que o Brasil atingiu estabilidade no número de novos casos de coronavírus, com tendência de queda em algumas regiões, mas que é necessário manter o padrão para que haja progressão no combate à pandemia.

Ao mesmo tempo, a organização se mostrou preocupada com a situação do México, terceiro colocado no ranking mundial de mortes por Covid-19, atrás dos Estados Unidos e do próprio Brasil, e sétimo quanto aos contágios.