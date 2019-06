Desfile militar na Coreia do Norte em foto de 2015. EFE/Ramón Abarca

Uma ONG da Coreia do Sul afirmou em um relatório divulgado nesta terça-feira ter localizado centenas de patíbulos e valas comuns usados regularmente pelo regime norte-coreano.

No relatório, a organização Grupo de Trabalho para a Justiça Transitória (TJWG, na sigla em inglês) assegura ter conseguido situar em um mapa 323 locais usados comumente para realizar execuções na Coreia do Norte, país no qual a violação de direitos humanos é sistemática, segundo a ONU.