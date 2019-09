O nível do mar pode subir mais de um metro até o ano 2100, se o atual aumento nas temperaturas for mantido, segundo revelou nesta quarta-feira um relatório da ONU, alertando que isso pode forçar o deslocamento de milhões de pessoas.

As conclusões do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês) não deixam dúvidas: o aumento pode estar entre 30 e 60 centímetros se as emissões de gases de efeito estufa forem reduzidas fortemente e o aquecimento climático for limitado a 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais.