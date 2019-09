Ataque perto de um comício do presidente afegão, Ashraf Ghani, no último dia 17. EFE / EPA / HEDAYATULLAH AMID

A Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (Unama, sigla em inglês) denunciou nesta quinta-feira o alto número de mortes de civis no país asiático, nesses dias que antecedem as eleições presidenciais que serão realizadas no próximo sábado.

"O desprezo pela vida civil demonstrado pelas partes em conflito nos últimos dias, especialmente com ataques indiscriminados, é assustador", disse o diretor da Unama, Tadamichi Yamamoto, em comunicado.