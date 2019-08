A Ópera Metropolitana de Nova York manteve Plácido Domingo em seu programa para setembro, outubro e novembro, mas aguarda os resultados da investigação das acusações de assédio sexual que será feita pela Ópera de Los Angeles, da qual o tenor espanhol é diretor-geral desde 2003.

Oito cantoras e uma dançarina acusaram Plácido Domingo de assédio sexual quando trabalharam com ele na década de 80 e, como resultado, a Ópera de São Francisco, na Califórnia, e a Orquestra da Filadélfia, na Pensilvânia, cancelaram a participação do tenor em atuações programadas para as próximas semanas.