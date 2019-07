A oposição sudanesa aceitou nesta quarta-feira retomar as negociações diretas com a junta militar que controla o poder no Sudão após um mês de ruptura devido à desocupação violenta do acampamento instalado em frente à sede do exército em Cartum que deixou mais de 100 mortos, segundo a oposição.

A opositora Associação de Profissionais Sudaneses anunciou que a plataforma das Forças da Liberdade e da Mudança aprovou uma proposta apresentada pela Etiópia e pela União Africana (UA) com relação à formação de um conselho soberano cuja presidência se alternaria entre os militares e os civis.