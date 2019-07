A oposição do Sudão e a junta militar que controla o poder desde a queda do presidente Omar al-Bashir assinaram nesta quarta-feira um acordo político para os próximos três anos e três meses de transição no país, na presença de mediadores da União Africana (UA) e Etiópia.

O pacto é "um grande acordo que representa uma passo determinante e abre uma nova era", enquanto que "abre o caminho para o próximo passo, que é estudar a Constituição", afirmou o mediador da UA, Mohammed Hassan Labat, em uma breve cerimônia da assinatura, transmitida ao vivo pela TV estatal do Sudão.