A delegação opositora da Síria que participa da 13ª reunião para a verificação do cessar-fogo no país aceitou a trégua na província de Idlib, anunciou nesta quinta-feira o chefe do Departamento de Ásia e África do Ministério das Relações Exteriores do Cazaquistão, Erzhan Mukash.

"Foi fechado um acordo sobre a trégua. Está claro que em Idlib restam terroristas que não vão cumprir, mas a oposição síria aqui presente aceitou a trégua", disse à imprensa o diplomata cazaque.