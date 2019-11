Três partidos opositores chilenos apresentaram neste sábado sugestões de mudanças na agenda social do presidente, Sebastián Piñera, para superar a crise, entre elas a convocação de um plebiscito para a elaboração de uma nova Constituição.

Os líderes do Partido Socialista (PS), do Partido pela Democracia (PPD) e do Partido Radical (PR), que formam a chamada Convergência Progressista, consideram as medidas propostas por Piñera "insuficientes", motivo pelo qual divulgaram sete novas ideias.