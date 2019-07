O Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos (DHS) reconheceu nesta terça-feira que há aglomeração excessiva e risco para saúde nos centros de acolhimento de imigrantes montados pelo governo americano no sul do estado do Texas.

Após visitar em junho vários desses centros, a organização elaborou um relatório, divulgado hoje, no qual alertou o DHS sobre a necessidade de resolver os problemas de aglomeração e de "prolongada detenção" de crianças e adultos na região.