A OTAN responsabilizou nesta sexta-feira a Rússia pelo fracasso do tratado de eliminação de mísseis de curto e médio alcance (INF) assinado por União Soviética URSS e Estados Unidos em 1987 e apoiou Washington na sua decisão de se retirar do mesmo.

"A Rússia é a única responsável pelo fim do tratado", afirmou a Aliança em uma declaração, acrescentando que Moscou continuou "violando" as disposições do mesmo apesar das advertências dos aliados e que, como resultado, agora se torna efetiva a decisão dos EUA, de se retirar do INF, "plenamente apoiada pelos aliados da OTAN".