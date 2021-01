John Shipton, pai do fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange. EFE/Arquivo

John Shipton, pai do fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange, solicitou asilo para o filho na Nova Zelândia, após a justiça do Reino Unido ter recusado o pedido de extradição dos Estados Unidos, informaram fontes jurídicas à Agência Efe.

"A Nova Zelândia é, certamente, uma opção", comentou o advogado Greg Barns, assessor da campanha na Austrália a favor da libertação de Assange.