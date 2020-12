Stanley Johnson, pai do primeiro-ministro do Reino Unido. EFE/NEIL HALL

Stanley Johnson, pai do primeiro-ministro do Reino Unido e um dos principais líderes do processo do Brexit, Boris Johnson, iniciou os procedimentos para obter a nacionalidade francesa e afirmou se sentir europeu.

"Não é uma questão de me tornar francês. Se bem entendo, já sou. Minha mãe nasceu na França, a mãe dela era francesa, e seu avô também. Para mim é uma questão de reivindicar o que já sou, e por isso estou feliz", disse Stanley Johnson em entrevista à rádio francesa "RTL".