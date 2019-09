O pai da iraniana Sahar Jodayari, que morreu após atear fogo em seu próprio corpo, desmentiu nesta quinta-feira a história de que sua filha tinha sido condenada por tentar disfarçada de homem em um estádio de futebol e a Justiça do Irã expressou seu agradecimento por negar que sua morte tenha sido motivada por uma sentença.

"Ela no nível psicológico teve um problema que levou a isso; não é simples, ela tinha um problema psicológico", e quando começaram os problemas com a Justiça, ela ficou "nervosa" e colocou fogo em seu corpo", comenta o pai em um áudio publicado pela imprensa local sobre o ocorrido com a jovem.