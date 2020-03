Hoje, os ministros das Finanças dos países do G7 e os presidentes de bancos centrais realizaram reunião por videoconferência, em que analisaram o impacto do coronavírus na economia global. EFE/POOL

Os países que integram o G7, grupo das economias mais desenvolvidas do planeta, afirmaram nesta terça-feira que mantêm o compromisso de utilizar todas as ferramentas adequadas, inclusive adotar medidas fiscais, para fazer frente aos riscos ligados à expansão mundial do coronavírus.

Os ministros das Finanças de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido garantiram, em comunicado conjunto publicado pelo Departamento do Tesouro americano, que estão prontos para tomar iniciativas para apoiar o crescimento econômico durante este momento de epidemia.