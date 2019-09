Colômbia, Equador e Peru, principais países de acolhida de refugiados venezuelanos, pediram nesta terça-feira que a comunidade internacional contribua financeiramente para que possam continuar respondendo a uma crise humanitária sem precedentes e que está saturando suas estruturas.

Os três países, que até agora foram os que mais receberam venezuelanos que fogem da terra natal por razões econômicas ou políticas, protagonizaram um fórum paralelo à 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), no qual debateram a crise humanitária no país vizinho e as perspectivas para o futuro.