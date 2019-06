A atriz americana Pamela Anderson anunciou nesta terça-feira no Instagram o fim do namoro com o jogador francês Adil Rami, que atua no Olympique de Marselha, onde denunciou o caráter abusivo do relacionamento e chamou o atleta de "monstro".

Através das redes sociais, a atriz demonstrou toda sua decepção com o que chamou de "grande mentira".