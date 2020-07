A pandemia da Covid-19 piorou neste sábado na região da Catalunha, na Espanha, com nove mortes e 361 casos nas últimas 24 horas, os piores números em todo o país, segundo autoridades regionais de saúde.

O surto mais grave continua sendo em uma região da província de Lleida, onde pacientes graves com outras patologias foram transferidos para Barcelona com o objetivo de liberar espaço para pacientes com o novo coronavírus, cada vez mais numerosos.