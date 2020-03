O novo coronavírus, declarado uma pandemia global pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira, atingiu 118.326 casos em 114 países, após 4.627 novas infecções terem sido relatadas nas últimas horas, de acordo com a agência com base em Genebra, na Suíça.

O número de mortes aumentou para 4.292, 280 das quais nas últimas 24 horas, sendo que quatro países registraram casos pela primeira vez: Bolívia, Jamaica, Burkina Faso e República Democrática do Congo, que está prestes a declarar o fim da epidemia de Ebola, iniciada em 2018.

Foram 4.596 casos e 258 mortes notificadas fora da China, e a percentagem das infecções ocorridas fora do país de origem da pandemia é agora quase um terço do total, tendo aumentado 13 vezes em apenas duas semanas.

Enquanto apenas 31 novas infecções foram registradas na China, um ligeiro aumento em relação aos dias anteriores, devido a um aumento dos casos importados, 977 novos contágios foram relatados na Itália no último balanço, elevando o número total de pessoas contaminadas no país para mais de 10 mil.

Na sequência do ranking de nações com mais casos registrados, aparecem o Irã, com 8.042 (881 novos); a Coreia do Sul, com 7.755 (242 novos); a França, com 1.774 (372 novos); e a Espanha, com 1.639 (615 novos).

Através do diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus, a OMS expressou preocupação sobre os níveis de propagação e severidade do coronavírus, os quais classificou como alarmantes, mas também sobre o alto nível de inação em alguns territórios afetados.