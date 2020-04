Com o recente avanço do novo coronavírus na Alemanha e na França, e com a difícil situação na Itália e na Espanha, o continente europeu continua sendo o mais afetado, com mais de 840 mil registros de infecções. EFE/GIUSEPPE LAMI

A pandemia de Covid-19 já causou 102.193 mortes no mundo todo, de acordo com a contagem atualizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) neste domingo.

Além disso, passados apenas nove dias desde que foi superada a marca de 1 milhão de casos, o número de infectados já chegou a 1.654.247.

A OMS é a única entidade multilateral que recebe informação e dados oficiais diretamente de seus 194 países-membros sobre os casos de Covid-19 e utiliza critérios próprios de análise e inclusão, que podem diferir dos procedimentos utilizados por outras instituições.

Com o recente avanço do novo coronavírus na Alemanha e na França, e com a difícil situação na Itália e na Espanha, o continente europeu continua sendo o mais afetado, com mais de 840 mil registros de infecções.

Na Espanha, os contágios parecem estar se estabilizando, mas depois de dias de leve otimismo pela diminuição do ritmo de mortes, os dados mais recentes indicam uma nova alta. Na Itália, os dados pioraram.

A Alemanha tem mais de 117 mil casos confirmados, enquanto a França já soma 90 mil, mas com taxas de mortalidade muito diferentes: 2.500 no primeiro país, e 13 mil no segundo.

Ao tentar explicar a contenção de mortes na Alemanha em relação aos demais países europeus mais afetados, especialistas da OMS ressaltaram as diferenças demográficas (Itália e Espanha têm populações mais velhas) e o fato de os testes terem sido amplamente utilizados e facilitados no país.

A América está perto de 580 mil casos, mas mais de meio milhão estão nos Estados Unidos, um terço deles concentrados no estado de Nova York.

Entretanto, com um leve choque, chegou a informação de que as novas infecções na China registraram o maior aumento desde março, com 99 novos casos notificados, todos, exceto dois, vindos do exterior.