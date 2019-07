O papa Francisco lembrou nesta segunda-feira que "os migrantes, antes de mais nada, são seres humanos" durante a homilia da missa que celebrou no Vaticano por ocasião do sexto aniversário de sua viagem à ilha de Lampedusa, no extremo sul da Itália.

Uma missa que coincide com o momento no qual as ONGs que se dedicam a resgatar migrantes no Mediterrâneo, e que o papa sempre apoiou, travam duras quedas de braço com as autoridades italianas e, especialmente, com o ministro do Interior, Matteo Salvini, que impede o desembarque das pessoas resgatadas.