Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 27 fev 2020

O papa Francisco durante uma celebração na igreja de Santa Marta, no Vaticano. EFE/VATICAN MEDIA HANDOUT

O papa Francisco não irá nesta quinta-feira à Arquibasílica de São João de Latrão, em Roma, onde acompanharia a liturgia penitencial com o clero da capital da Itália, por causa de uma leve indisposição, segundo fontes do Vaticano.

Apesar da ausência na celebração, o pontífice não cancelou todas as atividades de hoje, já que se encontrou com integrantes do Movimento Católico Global para o Clima e ainda teve outras duas reuniões privadas.