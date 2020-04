Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 15 abr 2020

O papa Francisco solicitou a criação de uma comissão de especialistas para refletir sobre os futuros desafios socioeconômicos e culturais apresentados pela pandemia da Covid-19 e possíveis propostas de diretrizes para lidar com eles.

No último dia 20 de março, Francisco encomendou ao Dicastério para o Serviço Integral de Desenvolvimento Humano, em colaboração com outros departamentos da Cúria Romana, a criação de um grupo de especialistas "para expressar a preocupação e o amor da Igreja por toda a família humana diante da pandemia do novo coronavírus".

Conforme relatado hoje, a comissão prevê cinco grupos de trabalho que atenderão as necessidades e apoiarão as igrejas locais. Outro refletirá sobre a sociedade e o mundo pós-Covid-19, entre outras questões.

"Os objetivos dos cinco grupos de trabalho serão apresentados pelo papa Francisco", disse o Vaticano.

A comissão será presidida pelo prefeito do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, cardeal Peter Turkson. O secretário será Bruno-Marie Duffé, e o vice-secretário será o argentino Augusto Zampini.

A principal missão desta comissão será "implementar ações de apoio às igrejas locais para salvar vidas humanas, para ajudar os mais pobres", disse o cardeal Turkson.

"O papa está convencido de que estamos em um momento de mudança de época e reflete sobre o que virá após a emergência, sobre as consequências econômicas e sociais da pandemia, sobre o que teremos que enfrentar e, acima de tudo, sobre como a Igreja pode se oferecer como um ponto de referência seguro ao mundo perdido para um evento inesperado", afirmou Peter Turkson.