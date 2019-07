Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 2 jul 2019

O papa Francisco denunciou os países que fabricam armas e depois não querem amparar os refugiados dos conflitos bélicos, em um vídeo divulgado nesta terça-feira pelo Vaticano.

"As guerras afetam só algumas regiões do mundo; no entanto, a fabricação de armas e sua venda acontece em outras regiões, que depois não se responsabilizam pelos refugiados, não querem, não aceitam esses refugiados que tais conflitos bélicos geram", lamentou Francisco.