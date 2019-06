O papa Francisco expressou neste domingo sua preocupação com o aumento da tensão no Golfo Pérsico e pediu à comunidade internacional que favoreça o diálogo e a paz na região.

"Acompanho com preocupação o crescimento das tensões no Golfo Pérsico e convido todos a usar os instrumentos da diplomacia para resolver os complexos problemas dos conflitos no Oriente Médio, e faço um chamado à comunidade internacional para que dedique esforços para favorecer o diálogo e a paz", disse Francisco após a celebração do Angelus na cidade de Camerino, na região central da Itália, para onde viajou hoje para uma visita.