A emergência do coronavírus levou a oração dominical do Angelus do papa Francisco fosse transmitida neste domingo em vídeo por várias telas gigantes colocadas na Praça de São Pedro, em vez de pessoalmente, quando o pontífice olha pela janela do palácio papal, apesar de algumas centenas de turistas e fiéis não hesitarem em se aproximar.

"É um pouco estranha essa oração do Angelus com o papa preso na biblioteca, mas eu vejo vocês e estou perto", disse Francisco, sentado no centro da sala, onde normalmente recebe os chefes de Estado.