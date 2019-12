Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 19 dez 2019

O Papa Francisco cumprimenta refugiados vindos da ilha grega de Lesbos nesta quinta-feira, no Vaticano. EFE/Pool

O papa Francisco afirmou nesta quinta-feira que existe um grande processo de injustiça, com deixar morrer no mar os migrantes que tentam chegar aos países da Europa, principalmente, ao se reunir com 33 refugiados acolhidos pelo Vaticano algumas semanas.

O pontífice recebeu das mãos das famílias um colete salva-vidas, que era utilizado por um migrante que morreu em julho deste ano, no mar Mediterrâneo, onde estava à deriva.