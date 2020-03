O papa Francisco durante a benção 'Urbi et Orbi' nesta quinta-feira. EFE/POOL

O papa Francisco realizou nesta sexta-feira uma histórica benção 'Urbi et Orbi' (À cidade e ao mundo), em uma Praça de São Pedro completamente vazia, como medida de prevenção diante da propagação do novo coronavírus, que já matou mais de 9 mil pessoas na Itália e mais de 25 mil no planeta.

Em meio ao silêncio e protegido por uma tenda da chuva incessante, o líder da Igreja Católica falou para fiéis que puderam assistir ao vivo através do site do Vaticano e outros meios.