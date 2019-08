Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 4 ago 2019

O papa Francisco expressou neste domingo sua proximidade espiritual com as vítimas dos tiroteios ocorridos em duas cidades dos Estados Unidos neste final de semana, além de outro ataque no anterior, e rezou pelas dezenas de pessoas mortas nesses atentados.

"Queridos irmãos e irmãs, sou espiritualmente próximo às vítimas de episódios de violência que nestes dias ensanguentaram o Texas, a Califórnia e Ohio, nos Estados Unidos, contra pessoas desarmadas", declarou Francisco após a oração do Angelus.