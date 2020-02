O papa Francisco pediu nesta quarta-feira orações pelos "irmãos chineses" e que eles fossem curados "desta doença cruel", se referindo ao Covid-19, o coronavírus surgido na cidade de Wuhan, no país asiático.

Francisco já havia demonstrado sua solidariedade e proximidade com as pessoas afetadas com uma mensagem pronunciada no final da oração do Angelus, no dia em 26 de janeiro, na Praça de São Pedro, no Vaticano.