Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 29 dez 2019

O papa Francisco rezou neste domingo, durante o tradicional Angelus na Praça de São Pedro, pelas vítimas do atentado com um carro-bomba que causou 92 mortes no sábado em Mogadíscio, capital da Somália.

"Rezamos ao Senhor pelas vítimas do horrível atentado de ontem em Mogadíscio, na Somália", orou da varanda da basílica diante de milhares de pessoas. O pontífice também expressou sua "proximidade" a todos os parentes e amigos dos mortos.