Em mensagem especial por ocasião do Dia Mundial da Paz, o papa Francisco pediu nesta sexta-feira paz, esperança e harmonia em 2021 para que as sociedades possam "erradicar a cultura da indiferença, do descarte e do conflito".

"É doloroso constatar que, ao lado de numerosos testemunhos de caridade e solidariedade, infelizmente ganham novo impulso várias formas de nacionalismo, racismo, xenofobia e também guerras e conflitos que semeiam morte e destruição", escreveu o pontífice.