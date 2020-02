O Paquistão retomou os voos com a China nesta segunda-feira, com a chegada a Islamabad de dois aviões com um total de 155 passageiros, a maioria paquistaneses, dias depois do cancelamento devido à propagação do novo coronavírus.

Dois voos aterrissaram nesta manhã no aeroporto da capital paquistanesa, ambos procedentes de Urumqi, capital da província chinesa de Xinjiang, segundo Abdul Sattar, porta-voz do Ministério de Aviação Civil.