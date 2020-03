O Paraguai registrou a primeira morte do país pelo novo coronavírus, um paciente que estava em tratamento intensivo, segundo informações publicadas nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde Pública.

"Lamentamos informar a morte de um dos nossos pacientes do coronavírus da Covid-19. Ele estava em terapia intensiva há vários dias", disse o ministério em comunicado.

O anúncio foi feito pouco depois que o presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, anunciar em cadeia nacional a prorrogação da quarentena até 12 de abril, além de outras restrições de tempo para a circulação de pessoas.

Instantes após a veiculação da mensagem gravada para a nação pelo chefe de governo, o ministro da Saúde Pública, Julio Mazzoleni, tinha dito que havia 18 casos confirmados de coronavírus no país, nenhum deles fatal.

No pronunciamento, Abdo Benitez, do partido Colorado, relatou que a medida de isolamento social, até agora restrita à noite, se estende por 24 horas por dia a partir de amanhã até pelo menos o próximo dia 28. Isso implica em uma circulação mínima nas ruas, exceto em situações de emergência ou de necessidade, como a compra de alimentos e a ida a hospitais ou farmácias.

Estão isentos o pessoal da cadeia produtiva e comercial, agricultura, serviços, trabalhadores da imprensa, transporte público de passageiros e mercadorias, funcionários da administração pública e forças de segurança, entre outras, em medida que será vigiada pela Polícia Nacional e pelos militares.

Quanto à quarentena, como a anterior, que terminaria na próxima quarta-feira, a atual mantém a suspensão de eventos de massa, como jogos de futebol, assim como aulas e a programação de teatros e cinemas.

Em linha com as determinações, nesta semana a Direção de Aeronáutica Civil (Dinac) anunciou a proibição de embarque de companhias aéreas estrangeiras para o Paraguai. Até este fim de semana, todos os voos no país serão suspensos devido à paralisação progressiva das operações das companhias aéreas que atuam no país vizinho.