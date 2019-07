O governo do Paraguai anunciou nesta terça-feira que em 20 de julho será lançado o processo de licitação para o desenho do projeto de engenharia da ponte internacional sobre o rio Paraguai, que conectará a cidade de Carmelo Peralta, em território paraguaio, a Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul.

O anúncio aconteceu após a reunião ocorrida nesta terça-feira entre o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e uma delegação brasileira que contava com o governador sul-mato-grossense, Reinaldo Azambuja, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.