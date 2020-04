O Parlamento do Reino Unido retomará as atividades no dia 21 de abril, após o recesso da Semana Santa, com "soluções tecnológicas" que permitam operações a distância, confirmou neste domingo um porta-voz do líder do governo na Câmara dos Comuns, Jacob Rees-Mogg.

O anúncio surge após o novo líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, ter pedido a reabertura urgente das sessões para analisar a forma como o governo está lidando com a pandemia do novo coronavírus.

O Reino Unido enfrenta um número crescente de mortes diárias devido à Covid-19, totalizando 9.875 até ontem, enquanto o primeiro-ministro, o conservador Boris Johnson, permanece internado se recuperando da doença.

O porta-voz de Rees-Mogg afirmou que o Parlamento, que foi suspenso no dia 2 de abril, voltará a se reunir na data inicialmente prevista de 21 de abril para "cumprir a sua função constitucional essencial de controle, autorização de despesas e aprovação de leis".

A secretária do Interior, Priti Patel, disse no sábado, durante entrevista coletiva, que "não sabia" quando a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes (não eleita) poderiam reabrir.

A fonte afirmou que estão sendo preparadas "alternativas tecnológicas" semelhantes às já implementadas pelas várias comissões parlamentares e que serão apresentadas na próxima semana para apreciação do presidente ou "orador" da Câmara dos Comuns, Lindsay Hoyle, do governo e dos deputados.

"É importante que tenhamos uma solução global que não exclua inadvertidamente nenhum membro", disse o porta-voz do líder conservador na Câmara dos Comuns.

Starmer, eleito em 4 de abril para substituir Jeremy Corbyn na liderança do Partido Trabalhista, tinha escrito uma carta a Rees-Mogg para solicitar uma reunião com ele e Hoyle para discutir o reinício urgente das sessões parlamentares.

Na carta, o líder trabalhista enfatizava que, embora concorde com muitas das iniciativas tomadas para combater a pandemia, o governo deve esclarecer questões críticas, como a falta de testes e de material de proteção para os trabalhadores do setor da saúde e a estratégia prevista para eventualmente suspender as restrições.