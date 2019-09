As sessões do Parlamento do Reino Unido serão suspensas na noite desta segunda-feira após o término dos debates do dia, como confirmou a residência oficial de Downing Street.

No mês passado, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tinha pedido permissão à rainha Elizabeth II para suspender as sessões parlamentares até o próximo dia 14 de outubro, quando apresentará um novo programa do governo.