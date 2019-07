O plenário do Parlamento Europeu pediu nesta quinta-feira à União Europeia (UE) que imponha mais sanções à Venezuela devido à "repressão" no país, após a tortura e morte do capitão Rafael Acosta Arévalo quando estava sob custódia das forças de segurança do país.

A resolução, que foi aprovada com 455 votos a favor, 85 contra e 105 abstenções, reitera seu total apoio ao que considera presidente interino legítimo, Juan Guaidó, e à Assembleia Nacional, e respalda o processo de facilitação impulsionado pela Noruega, que deveria levar à realização de eleições livres, transparentes e críveis.