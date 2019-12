Manifestantes cobram mudança completa do governo, o qual consideram corrupto e responsável pela má gestão dos recursos e problemas econômicos do país. EFE/EPA/MURTAJA LATEEF

O Parlamento do Iraque aceitou neste domingo a renúncia do primeiro-ministro, Adil Abdul-Mahdi, dois meses após o início dos protestos contra a corrupção e a falta de serviços públicos e emprego no país, manifestações que já somam 400 mortos e 16 mil feridos em distúrbios.

Os deputados aceitaram a renúncia em sessão extraordinária, que foi convocada após Abdul-Mahdi apresentar a soliticação por escrito no sábado.