A participação nas eleições de legislativas de Israel vão superando as expectivas e já estão dois pontos percentuais acima do registrado no pleito de abril deste ano, em dia marcado pela tranquilidade e quase sem incidentes.

Nas quatro primeiras horas de abertura de urnas, 26,8% dos eleitores votaram, um número que supera as últimas sete eleições no país. Não satisfeitos, os principais líderes políticos nacionais seguiram incentivando a presença popular.