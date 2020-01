O presidente do Partido Comunista do Chile, Guillermo Teillier. EFE/Arquivo

O Partido Comunista do Chile (PCCh) quer que o presidente do país, Sebastián Piñera, responda no Tribunal Penal Internacional pelas violações dos direitos humanos ocorridas durante a crise, como confirmou nesta quinta-feira o líder da legenda, Guillermo Teillier, à Agência Efe.

"Estamos estudando uma apresentação frente ao Tribunal Penal Internacional. Há uma equipe de juristas que a está preparando, e se espera que esteja pronta na próxima semana", declarou Teillier à Efe.