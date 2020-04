Cidade do México, 8 de abril (EFE) - O Instituto Nacional Eleitoral do México (INE) advertiu nesta quarta-feira que os partidos políticos podem renunciar a receber financiamento público, mas não podem doar os recursos já recebidos, depois que o presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, pediu as legendas para cederem a verba para o combate à Covid-19.

Em comunicado, a autoridade eleitoral afirmou que os partidos são obrigados a utilizar esses recursos para os fins especificados em lei e que não há a possibilidade de fazer qualquer tipo de doação.

Embora o partido Movimento Nacional de Regeneração - do presidente - tenha anunciado a intenção de devolver 50% de seu financiamento público, o INE sublinhou que a verba já depositada em suas contas bancárias não pode ser devolvida ao instituto nem doada.

A única possibilidade, segundo o organismo, é que as partes renunciem a receber recursos no próximo mês, que iriam para o tesouro nacional.

"Um partido político pode renunciar a parte ou à totalidade do financiamento público que lhe corresponde, nos termos estabelecidos no artigo 41º da Constituição, desde que ainda não o tenha recebido", afirmou a agência.

Em entrevista coletiva mais cedo, López Obrador mostrou as legendas que não teriam doado 50% do seu financiamento público para a luta contra a pandemia, que totaliza 2.785 casos e 141 mortes no México.

O chefe de Estado presumiu que o seu partido devolveu metade dos seus recursos para a emergência sanitária, o equivalente a 785,6 milhões de pesos mexicanos (R$ 168 milhões). Ele chegou a parabenizar o Partido Encontro Social (PSE), que apoiou a sua candidatura, por fazer o mesmo, mas a legenda foi dissolvida em 2018 e não recebe mais verba do INE. Além disso, atacou o Partido de Acção Nacional (PAN), da oposição, por não ter aceitado a proposta.