Os passageiros do navio de cruzeiro rejeitados por vários países por medo de um surto de Covid-19, entre eles cinco brasileiros, começaram nesta sexta-feira a viagem de volta para casa, depois que as autoridades do Camboja descartaram que houvesse entre eles um portador do novo coronavírus permitiram que eles desembarcassem no país.

O Westerdam, da companhia de navegação Holland America Line, que transportava vários latino-americanos, atracou pela manhã no porto de Sihanoukville, onde autoridades locais e pessoal consular de vários países estavam esperando, um dia depois de ter ancorado.