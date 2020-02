O ônibus com os idosos retirados nesta sexta-feira do cruzeiro Diamond Princess, em Yokohama. EFE/JIJI PRESS

Autoridades do Japão permitiram nesta sexta-feira a saída de passageiros idosos com complicações de saúde que estavam em um cruzeiro que chegou à cidade de Yokohama no último dia 3, que foi colocado em quarentena como parte da operação para evitar a propagação do novo coronavírus.

Cerca de 3,7 mil pessoas, incluindo passageiros e tripulação, chegaram a bordo do Diamond Princess, e pelo menos 200 delas já foram confirmadas como tendo sido infectadas pelo vírus misterioso.