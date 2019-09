O aeroporto internacional de Narita, no leste de Tóquio, tenta voltar à normalidade nesta terça-feira (data local) após 17 mil pessoas terem ficado presas no local devido à passagem do tufão Faxai.

Com os serviços de trem e de ônibus sem funcionar pela chegada do tufão, que atingiu a costa leste do Japão na madrugada de segunda-feira, os passageiros não tiveram como deixar o terminal e amanheceram no aeroporto.