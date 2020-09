Um forte tufão deixou um rastro de destruição no sudoeste do Japão, com um saldo provisório de um morto, quatro desaparecidos e 84 feridos, mas uma tragédia maior foi evitada graças ao alerta prévio dado pelas autoridades e a ordem para que cerca de 1,6 milhão de pessoas deixassem suas casas.

Por vários dias foi avisado que o tufão Haishen, o 10º da temporada, que se aproximava do Japão pelo sul seria excepcionalmente forte e com um raio de impacto muito amplo, por isso a população vinha sendo constantemente alertada.