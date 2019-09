O passagem do poderoso tufão Lingling pela Coreia do Sul no sábado provocou três mortes, o cancelamento de mais de 400 voos e blecautes que afetaram cerca de 160 mil residências, segundo informou a agência de notícias "Yonhap" neste domingo.

Uma mulher de aproximadamente 70 anos morreu na cidade de Boryeong, 130 quilômetros ao sul de Seul, ao bater a cabeça após ser derrubada por ventos de mais de 140 km/h.