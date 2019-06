O cineasta espanhol Pedro Almodóvar receberá o Leão de Ouro em homenagem à sua carreira na 76ª edição do Festival de Cinema de Veneza, de acordo com o anúncio divulgado nesta sexta-feira pelos organizadores do evento, que será realizado entre 28 de agosto e 7 de setembro.

A decisão foi tomada pelo Conselho Administrativo da Bienal de Veneza, do qual faz parte o festival de cinema, já que o diretor é considerado o "maior e mais influente" cineasta espanhol desde Luis Buñuel.